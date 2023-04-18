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В Бурятии прошло первенство республики по спортивному туризму

В Бурятии прошло первенство республики по спортивному туризму
Общество,  Фото:федерация спортивного туризма РБ
Соревнования провели в Иволгинском районе

В Бурятии завершились ХVII открытые республиканские соревнования по спортивному туризму памяти С.Д. Балданова. В этом году в первенстве приняли участие 14 команд.

Из них в классе» А» выступили команды республиканского многоуровневого колледжа, «Фицрой», «БГУ-1», «БГУ-2», ВСГУТУ, горного движения «Хан-Тенгри», Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В классе «Б»: «Кедр» Иволгинского района, «Титаник» Кижингинского района, спортивной школы Селенгинского района, «Джида» Джидинского района, «Эдельвейс» из посёлка Селенгинск Кабанского района, СОШ №19 г. Улан-Удэ, «Вершина» Байкальского колледжа туризма и сервиса.

Соревнования традиционно включали три этапа: «Скала», «Поисково-спасательные работы» и «Горный бег».

По информации федерации спортивного туризма РБ, победителями и призёрами стали:

Класс «А»

«Скала»
1 место – сборная Бурятской республиканской поисково-спасательной службы,
2 место – команда «Фицрой»,
3 место – команда республиканского многоуровневого колледжа.

«Горный бег»
1 место – команда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы,
2 место – команда ВСГУТУ,
3 место – команда «БГУ-1».

«Поисково-спасательные работы»
1 место – команда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы,
2 место – команда «Фицрой»,
3 место – команда «БГУ-1».

Общекомандное первенство
1 место – команда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы,
2 место – команда «Фицрой»,
3 место – команда Республиканского многоуровневого колледжа.

Класс «Б»

«Скала»
1 место – команда спортивной школы Селенгинского района №1,
2 место – команда «Кедр» Иволгинского района,
3 место – команда спортивной школы Селенгинского района №2.

«Горный бег»
1 место – команда «Кедр» Иволгинского района,
2 место – команда СОШ №19,
3 место – команда «Эдельвейс» п. Селенгинск Кабанского района.

«Поисково-спасательные работы»
1 место – команда «Кедр» Иволгинского района,
2 место – команда спортивной школы Селенгинского района №2,
3 место – команда «Эдельвейс» п. Селенгинск Кабанского района.

Общекомандное первенство
1 место – команда «Кедр» Иволгинского района,
2 место – команда спортивной школы Селенгинского района №2,
3 место – команда «Эдельвейс» п. Селенгинск Кабанского района,

«Горный бег», личный зачёт

Мужчины
1 место – Чухломин Дмитрий (БРПСС),
2 место – Дулгаров Бэликто (БРПСС),
3 место – Цыренов Антон (ВСГУТУ).

Женщины
1 место – Дмитриева Софья («БГУ-1»),
2 место – Атласова Дарья (БРПСС),
3 место – Патаржак Кристина (ВСГУТУ).

Юноши
1 место – Кирилл Р. («Джида»),
2 место – Анатолий Г. («Кедр»),
3 место – Евгений Г. (СОШ №19).

Девушки
1 место – Анастасия С. («Титаник»),
2 место – Мария Х. («Титаник»),
3 место – Дари Л. («Кедр»).

Приз самому юному участнику соревнований был вручён Артёму Н. (спортивная школа Селенгинского района). Специальные призы также были вручены командам БРПСС («За лучшее время в двойке»), РМК, «Кедр», горному движению «Хан-Тенгри и команде «Титаник» Кижингинского района.

Также друзьями Сергея Доржиевича Балданова были вручены призы руководителю команды «Эдельвейс» Нине Анкудиновой, руководителю команд СШ Селенгинского района Максиму Алексееву, командам «Джида» и СОШ №19.
Бурятия первенство Бурятии спорт спортивный туризм

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