В Улан-Удэ студенты сыграли в военно-спортивную игру «Патриот»

Общество, Фото: пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ

Победителем стала команда Бурятского госуниверситета



В столице Бурятии проведена городская военно-спортивная игра «Патриот», посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие команды вузов и ссузов.



Участники преодолели 8 сложных и порой тяжёлых испытаний. Студенты соревновались в строевой и физической подготовке, неполной разборке и сборке автомата Калашникова.



- Все команды за время проведения соревнований показали достойные результаты, командный дух и волю к победе. Игра принесла много позитивных эмоций, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ



Кубок победителя городской военно-спортивной игры «Патриот» вручён дружине Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова. Второе место заняла команда «ТакТик» технологического колледжа Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления. Бронзовыми призёрами стали юнармейцы Бурятского республиканского индустриального техникума.



Лучшим командиром судьи назвали Викторию Ф. из Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. Лучшим в выполнении нормативов по неполной разборке и сборке автомата Калашникова, а также в надевании общевойскового защитного комплекта и противогаза стал Иван Л. (ТК ВСГУТУ).



В выполнении комплексного силового упражнения лучшими стали студенты БГУ Софья Сапожникова и Анатолий Попов. Лучшую технику в рывке гири (24 кг) показал Александр Иванов (БГУ).



В подтягивании на перекладине лучшую технику выполнения показал студент Кирилл С. В упражнениях удержание уголка на перекладине лучшее время у студента Кирилла Б.



Все победители и призёры награждены подарочными сертификатами и дипломами. За активное участие дипломами награждены Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, техникум строительства и городского хозяйства», Бурятский республиканский информационно-экономический техникум», Байкальский колледж туризма и сервиса, авиационный техникум, Бурятский республиканский техникум автомобильного транспорта, Бурятский аграрный колледж имени М.Н. Ербанова, Бурятский колледж технологий и лесопользования, Байкальский колледж недропользования, Бурятский республиканский педагогический колледж.



Победители и призёры в общекомандном первенстве представят город Улан-Удэ на республиканском этапе всероссийской военно-патриотической игры среди допризывной молодёжи «Зарница».



