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В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»

В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
Общество,  Фото:pixabay.com
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне

В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс детского рисунка «Воинам Победы посвящается…». Он посвящён 78-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и столетию образования республики.

В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования Бурятии. Он проводится по трём номинациям:
- «На поле боя» композиция на тему военного сражения;
- «Мой прадедушка – мой герой» (жанр «портрет»);
- «Моя страна. Моя история. Моя Победа.» (поздравительная открытка).

Конкурсные работы предоставляются в срок до 28 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, кабинет 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Подведение итогов состоится 10 мая, сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.

Возрастное ограничение: 6+.
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