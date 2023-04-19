В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»

Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне



В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс детского рисунка «Воинам Победы посвящается…». Он посвящён 78-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и столетию образования республики.



В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования Бурятии. Он проводится по трём номинациям:

- «На поле боя» композиция на тему военного сражения;

- «Мой прадедушка – мой герой» (жанр «портрет»);

- «Моя страна. Моя история. Моя Победа.» (поздравительная открытка).



Конкурсные работы предоставляются в срок до 28 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, кабинет 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Подведение итогов состоится 10 мая, сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

