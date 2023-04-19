Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
В Бурятии стартовал приём заявок на республиканский конкурс детского рисунка «Воинам Победы посвящается…». Он посвящён 78-й годовщине празднования Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и столетию образования республики.
В конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования Бурятии. Он проводится по трём номинациям:
- «На поле боя» композиция на тему военного сражения;
- «Мой прадедушка – мой герой» (жанр «портрет»);
- «Моя страна. Моя история. Моя Победа.» (поздравительная открытка).
Конкурсные работы предоставляются в срок до 28 апреля по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 41, кабинет 205, отдел организационной работы и летнего отдыха. Подведение итогов состоится 10 мая, сообщает ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии стартовал конкурс, посвящённый «Воинам Победы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девушка прошла курсы профмастерства
На нём будут рисунки юных забайкальцев о Великой Отечественной войне
Школьники республики нарисуют рисунки о Великой Отечественной войне
На это брошены все силы коммунальщиков
В республике ожидается снег и ветер
В республике стартовал вокальный конкурс
Жители города смогут услышать оригинальные военные сводки Великой Отечественной
Также здесь состоятся чемпионат и первенство Сибири
Молебен состоится на родине двух Пандито Хамбо-лам
Победители получат чемпионские пояса
Будет отремонтирован фонтан, обустроены тротуарные дорожки и лестницы
Школьник посоревновались между собой в знании правил дорожного движения
Работы планируют завершить к декабрю этого года
В Бохане провели окружную спартакиаду по пяти видам спорта
Победителем стала команда Бурятского госуниверситета