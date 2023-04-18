В Бурятии предупредили о возможной задержке мартовских пособий на детей

Некоторые жители республики получат их только через три дня
В ведомстве предупредили, что при этом возможны задержки. Дело в том, что на лицевые счета деньги переводят кредитные учреждения, так что средства могут поступить не день в день, а в течение одного-трёх – то есть до конца рабочей недели.
Как сообщал «Байкал-Daily», график перечисления выплат на дошкольников (3-7 лет) и на третьего ребёнка (и последующих детей) изменился с февраля. Это касается родителей, получающих пособия на ребятишек от соцзащиты и не обращавшихся за единой выплатой в Социальный фонд России по РБ.
- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в министерства.
Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перевели 17 марта, поскольку 18-ое число выпало на субботу, за март они упадут на карты 18 апреля, за апрель – 18 мая и так далее.
- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в министерства.
Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перевели 17 марта, поскольку 18-ое число выпало на субботу, за март они упадут на карты 18 апреля, за апрель – 18 мая и так далее.