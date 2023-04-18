В Бурятии предупредили о возможной задержке мартовских пособий на детей

Некоторые жители республики получат их только через три дня





Во вторник, 18 апреля, Минсоцзащиты Бурятии направит в банки платёжные документы для зачисления пособий на детей 3-7 лет, а также за третьего ребёнка и последующих.

В ведомстве предупредили, что при этом возможны задержки. Дело в том, что на лицевые счета деньги переводят кредитные учреждения, так что средства могут поступить не день в день, а в течение одного-трёх – то есть до конца рабочей недели.