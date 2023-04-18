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В Бурятии предупредили о возможной задержке мартовских пособий на детей

В Бурятии предупредили о возможной задержке мартовских пособий на детей
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Некоторые жители республики получат их только через три дня

Во вторник, 18 апреля, Минсоцзащиты Бурятии направит в банки платёжные документы для зачисления пособий на детей 3-7 лет, а также за третьего ребёнка и последующих. 

В ведомстве предупредили, что при этом возможны задержки. Дело в том, что на лицевые счета деньги переводят кредитные учреждения, так что средства могут поступить не день в день, а в течение одного-трёх то есть до конца рабочей недели.

Как сообщал «Байкал-Daily», график перечисления выплат на дошкольников (3-7 лет) и на третьего ребёнка (и последующих детей) изменился с февраля. Это касается родителей, получающих пособия на ребятишек от соцзащиты и не обращавшихся за единой выплатой в Социальный фонд России по РБ.

- С февраля 2023 года для удобства граждан возвращается единый день перечисления двух выплат, предоставляемых по линии соцзащиты, – отметили ранее в министерства.

Это сделали, чтобы исключить двойное назначение (от соцзащиты и СФР). Средства на февраль жителям Бурятии перевели 17 марта, поскольку 18-ое число выпало на субботу, за март они упадут на карты 18 апреля, за апрель – 18 мая и так далее.
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