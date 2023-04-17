17 апреля

16 апреля

Популярное

В улан-удэнской колонии появилась «Аллея славы»

В улан-удэнской колонии появилась «Аллея славы»
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Её обустроили осуждённые

В улан-удэнской исправительной колонии №8 появилась своя «Аллея славы». Она представляет собой кирпичную дорожку, проложенную среди памятников и монументов. У каждого из них установлены таблички с их кратким описанием.



Аллею создали осуждённые, отбывающие наказание в колонии, входящие в состав художественного кружка.

- Осуждённые облагородили жилую зону учреждения для демонстрации скульптур гостям, в том числе родственникам, посещающим колонию в Дни открытых дверей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 
колония

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
«Больше не нужно будет идти пешком по топям»: В Бурятии лесники получили вездеход
Общество, 17.04.2023
Вездеход «Егерь» отличается высокой проходимостью в тайге
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
В Бурятии дети возвращаются к своим мамам и папам
Общество, 17.04.2023
Жители республики восстанавливаются в родительских правах
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
В нацпарке в Бурятии запретят ловить рыбу
Общество, 17.04.2023
Нарушителям грозят штрафы и уголовка
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
В Бурятии временно перестанут работать телевизоры
Общество, 17.04.2023
Жителей республики предупредили о возможных сбоях в телевещании

Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Эксперт заявила о росте потребности в работниках старше 50 лет
Общество, 17.04.2023
HR-стратег Анна Рудакова рассказала, почему в 2023 году на рынке будут востребованы возрастные соискатели 
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
В Улан-Удэ привезли Благодатный огонь
Общество, 17.04.2023
Сперва его доставили в Троицкий храм. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Гиды-проводники со всей страны могут получить аккредитацию в Бурятии
Общество, 17.04.2023
Такую возможность получил республиканский многоуровневый колледж 
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
В Бурятии с водителя-лихача взыскали 227 штрафов ГИБДД
Общество, 17.04.2023
Мужчина постоянно нарушал скоростной режим  
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Ветераны УФСИН Бурятии выиграли грант на детские экскурсии
Общество, 17.04.2023
Дети-сироты посетят Байкал, Гусиное озеро и другие достопримечательности Бурятии
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
В столице Бурятии ликвидировали ещё 47 засоров
Общество, 17.04.2023
Специалисты промыли более 700 метров канализации

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^