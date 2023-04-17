В улан-удэнской колонии появилась «Аллея славы»

Её обустроили осуждённые
В улан-удэнской исправительной колонии №8 появилась своя «Аллея славы». Она представляет собой кирпичную дорожку, проложенную среди памятников и монументов. У каждого из них установлены таблички с их кратким описанием.
Аллею создали осуждённые, отбывающие наказание в колонии, входящие в состав художественного кружка.
- Осуждённые облагородили жилую зону учреждения для демонстрации скульптур гостям, в том числе родственникам, посещающим колонию в Дни открытых дверей, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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