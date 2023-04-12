12 апреля

11 апреля

Популярное

В Закаменске переоформят сквер Победы

В Закаменске переоформят сквер Победы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также здесь проведут косметический ремонт

Накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Закаменске идёт разработка концепции переоформления и косметического ремонта архитектурных форм сквера Победы. Рабочее название концепции: «Фронт и тыл едины! Они ковали Победу!».

Как сообщили в администрации города, рассматриваются работы по реставрации обелиска, замены плит на постаменте. Также планируется ревизия конструкции Вечного огня. Будет обновлён облик танка: военную машину помоют и выкрасят.

Обновятся и баннеры на пилларах (колоннах) в центральной части сквера. Здесь предложено разместить фотографии земляков-закаменцев, которые своим ежедневным трудом в тылу приближали Победу. Некоторые архивные снимки будут представлены впервые.

Кроме этого, в сквере произведут замену флагштоков и проведут ревизию брусчатки.

Закаменск строительство благоустройство сквер ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области усилят бдительность на майских праздниках
В Иркутской области усилят бдительность на майских праздниках
Общество, 12.04.2023
В регионе будут усилены меры по обеспечению правопорядка и антитеррористической защищённости
В Бурятии узница концлагерей рассказала о своей жизни
В Бурятии узница концлагерей рассказала о своей жизни
Общество, 12.04.2023
В Тункинском районе поздравили ветерана труда
В Забайкалье заговорили о возвращении почти исчезнувшего вида утки
В Забайкалье заговорили о возвращении почти исчезнувшего вида утки
Общество, 12.04.2023
Учёные предполагают начало восстановления в Даурии популяции редкой кряквы
В Улан-Удэ студенты встретились с узниками концлагерей
В Улан-Удэ студенты встретились с узниками концлагерей
Общество, 12.04.2023
Сегодня в столице Бурятии проживают семь бывших узников
Директора школ Санкт-Петербурга побывали в учебных заведениях Улан-Удэ
Директора школ Санкт-Петербурга побывали в учебных заведениях Улан-Удэ
Общество, 12.04.2023
Встреча прошла в рамках межрегионального форума по реверсивному наставничеству
В Улан-Удэ соревнуются учители бурятского языка
В Улан-Удэ соревнуются учители бурятского языка
Общество, 12.04.2023
В Бурятии официально открыт конкурс «Эрхим багша - 2023»
Болельщики Бурятии стали одними из лучших в России
Болельщики Бурятии стали одними из лучших в России
Общество, 12.04.2023
Конкурс проводился среди болельщиков студенческих спортивных клубов
Мэр Северобайкальска запретил автомобилистам выезжать на лёд
Мэр Северобайкальска запретил автомобилистам выезжать на лёд
Общество, 12.04.2023
Табу начнёт действовать со следующей недели
Из Бурятии вновь не дали вывезти в Монголию саженцы
Из Бурятии вновь не дали вывезти в Монголию саженцы
Общество, 12.04.2023
Незаконный экспорт и импорт пресекли на границе в пунктах пропуска «ЖДПП Наушки» и «МАПП Кяхта»
В Бурятии появилась новая мера поддержки для многодетных
В Бурятии появилась новая мера поддержки для многодетных
Общество, 12.04.2023
Студентам из таких семей возместят половину стоимости обучения в некоторых ссузах
В столице Бурятии подчищают фонарные столбы
В столице Бурятии подчищают фонарные столбы
Общество, 12.04.2023
С них убирают рекламные листовки
В Бурятии врачи спасли женщину, которая постоянно падала
В Бурятии врачи спасли женщину, которая постоянно падала
Общество, 12.04.2023
Пенсионерка практически не могла ходить самостоятельно из-за сильных болей
В центре Улан-Удэ выстроилась огромная очередь за шаурмой
В центре Улан-Удэ выстроилась огромная очередь за шаурмой
Общество, 12.04.2023
Горожане «клюнули» на акцию «Плати, сколько хочешь»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^