В Закаменске переоформят сквер Победы

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также здесь проведут косметический ремонт



Накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Закаменске идёт разработка концепции переоформления и косметического ремонта архитектурных форм сквера Победы. Рабочее название концепции: «Фронт и тыл едины! Они ковали Победу!».



Как сообщили в администрации города, рассматриваются работы по реставрации обелиска, замены плит на постаменте. Также планируется ревизия конструкции Вечного огня. Будет обновлён облик танка: военную машину помоют и выкрасят.



Обновятся и баннеры на пилларах (колоннах) в центральной части сквера. Здесь предложено разместить фотографии земляков-закаменцев, которые своим ежедневным трудом в тылу приближали Победу. Некоторые архивные снимки будут представлены впервые.



Кроме этого, в сквере произведут замену флагштоков и проведут ревизию брусчатки.



