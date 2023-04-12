Также здесь проведут косметический ремонт
Накануне 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в Закаменске идёт разработка концепции переоформления и косметического ремонта архитектурных форм сквера Победы. Рабочее название концепции: «Фронт и тыл едины! Они ковали Победу!».
Как сообщили в администрации города, рассматриваются работы по реставрации обелиска, замены плит на постаменте. Также планируется ревизия конструкции Вечного огня. Будет обновлён облик танка: военную машину помоют и выкрасят.
Обновятся и баннеры на пилларах (колоннах) в центральной части сквера. Здесь предложено разместить фотографии земляков-закаменцев, которые своим ежедневным трудом в тылу приближали Победу. Некоторые архивные снимки будут представлены впервые.
Кроме этого, в сквере произведут замену флагштоков и проведут ревизию брусчатки.
В Закаменске переоформят сквер Победы
Общество, Фото:
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