В Иркутске разыграли кубок по интеллектуальным играм

В турнире приняли участие студенты из Бурятии



С 8 по 9 апреля в Иркутске прошёл один из крупнейших студенческих турниров Сибири – IX кубок губернатора Иркутской области по интеллектуальным играм. В мероприятии приняли участие 42 команды из семи городов Сибири и Дальнего Востока: Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Красноярска, Улан-Удэ, Томска и Новосибирска.



- Движение, объединившее любителей интеллектуальных игр, существует в регионе уже около 20 лет. В него входит не только школьное и студенческое сообщество, но и взрослые люди, которые увлечены этим видом игр. Сам кубок проводится с 2006 года, за это время в нём приняли участие более 300 команд и более двух тысяч человек из 19 регионов и 30 вузов России, - рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.



Соревнования прошли в четырёх видах интеллектуальных игр:

- «Что? Где? Когда?» – спортивная версия телевизионной игры, в которой все команды в течение минуты должны одновременно ответить на заданные вопросы;

- «Брейн-ринг» – участие принимают две команды, ответить на заданный вопрос нужно быстрее соперника;

- «Своя игра» – аналог телевизионной игры, в которой каждый участник может сразиться за звание лучшего;

- «Эрудит-Квартет» – командный вариант «Своей игры», в которой участие принимают четыре представителя от команды.



В игре «Что? Где? Когда?» первое место заняла команда «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск), второе место – «Диалоги тет-а-тет» (сборная Иркутска и Томска), на третьем месте – команда «Интеллектуальный город» (сборная Красноярска и Иркутска).



В «Брейн-ринге» первое место также у команды «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск), второе место заняла сборная команда Иркутска, Ангарска и Новосибирска «План Дукалиса», третье место - «Царство овощей» (Красноярск).



В «Своей игре» первое место досталось Вадиму Ерошкину (Иркутск), второе место - Николаю Афанасьеву (Новосибирск) и третье место - Михаилу Киреенко (Иркутск).



В «Эрудит-квартете» первой стала команда «Интеллектуальный город» (сборная Красноярска и Иркутска), второе место – у команды «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск) и третье место – «Диалоги тет-а-тет» (сборная Иркутска и Томска). Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

