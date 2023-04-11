В Иркутске разыграли кубок по интеллектуальным играм

В турнире приняли участие студенты из Бурятии
С 8 по 9 апреля в Иркутске прошёл один из крупнейших студенческих турниров Сибири – IX кубок губернатора Иркутской области по интеллектуальным играм. В мероприятии приняли участие 42 команды из семи городов Сибири и Дальнего Востока: Иркутска, Усть-Илимска, Ангарска, Красноярска, Улан-Удэ, Томска и Новосибирска.
- Движение, объединившее любителей интеллектуальных игр, существует в регионе уже около 20 лет. В него входит не только школьное и студенческое сообщество, но и взрослые люди, которые увлечены этим видом игр. Сам кубок проводится с 2006 года, за это время в нём приняли участие более 300 команд и более двух тысяч человек из 19 регионов и 30 вузов России, - рассказала министр по молодёжной политике Иркутской области Маргарита Цыганова.
Соревнования прошли в четырёх видах интеллектуальных игр:
- «Что? Где? Когда?» – спортивная версия телевизионной игры, в которой все команды в течение минуты должны одновременно ответить на заданные вопросы;
- «Брейн-ринг» – участие принимают две команды, ответить на заданный вопрос нужно быстрее соперника;
- «Своя игра» – аналог телевизионной игры, в которой каждый участник может сразиться за звание лучшего;
- «Эрудит-Квартет» – командный вариант «Своей игры», в которой участие принимают четыре представителя от команды.
В игре «Что? Где? Когда?» первое место заняла команда «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск), второе место – «Диалоги тет-а-тет» (сборная Иркутска и Томска), на третьем месте – команда «Интеллектуальный город» (сборная Красноярска и Иркутска).
В «Брейн-ринге» первое место также у команды «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск), второе место заняла сборная команда Иркутска, Ангарска и Новосибирска «План Дукалиса», третье место - «Царство овощей» (Красноярск).
В «Своей игре» первое место досталось Вадиму Ерошкину (Иркутск), второе место - Николаю Афанасьеву (Новосибирск) и третье место - Михаилу Киреенко (Иркутск).
В «Эрудит-квартете» первой стала команда «Интеллектуальный город» (сборная Красноярска и Иркутска), второе место – у команды «Благотворительная организация «Водохлёбус»» (Иркутск) и третье место – «Диалоги тет-а-тет» (сборная Иркутска и Томска). Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Иркутске разыграли кубок по интеллектуальным играм
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