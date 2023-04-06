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В столице Бурятии за год отремонтируют 250 колодцев

В столице Бурятии за год отремонтируют 250 колодцев
Общество,  Фото:предоставлено мэрией Улан-Удэ
На это потратят более трёх миллионов рублей

В 2023 году в Улан-Удэ отремонтируют 250 колодцев – 170 канализационных и ещё 80 водопроводных на улицах Геологическая, Павлова, Ключевская, Кирова, Краснодонская, Чайковского и Антонова. Чтобы привести их в порядок, потребуется свыше трёх миллионов рублей. Работы уже стартовали и идут по графику, рассказали в МУП «Водоканал».

Почти 30 объектов из 250 обновят уже к концу мая в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды.

- Благодаря участию нашей республики в этой программе благоустраиваются площадки на придомовых территориях и парки. Но прежде чем там, к примеру, появятся скамейки и фонтаны, а участок заасфальтируют, нужно сделать ремонт инженерных сетей. Администрации районов города направляют нам перечень территорий, где планируется благоустройство, а мы тщательно обследуем их и после выявления аварийных участков ремонтируем, – рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

В этот раз в программу включили и перекладку сетей холодного водоснабжения на улицах Мокрова, Тобольская и Гастелло. Все работы проводятся за счёт средств предприятия и вышеупомянутой федеральной программы.
ремонт канализация Водоканал

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