В столице Бурятии за год отремонтируют 250 колодцев

Общество, Фото: предоставлено мэрией Улан-Удэ

На это потратят более трёх миллионов рублей



В 2023 году в Улан-Удэ отремонтируют 250 колодцев – 170 канализационных и ещё 80 водопроводных на улицах Геологическая, Павлова, Ключевская, Кирова, Краснодонская, Чайковского и Антонова. Чтобы привести их в порядок, потребуется свыше трёх миллионов рублей. Работы уже стартовали и идут по графику, рассказали в МУП «Водоканал».



Почти 30 объектов из 250 обновят уже к концу мая в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды.



- Благодаря участию нашей республики в этой программе благоустраиваются площадки на придомовых территориях и парки. Но прежде чем там, к примеру, появятся скамейки и фонтаны, а участок заасфальтируют, нужно сделать ремонт инженерных сетей. Администрации районов города направляют нам перечень территорий, где планируется благоустройство, а мы тщательно обследуем их и после выявления аварийных участков ремонтируем, – рассказал главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.



В этот раз в программу включили и перекладку сетей холодного водоснабжения на улицах Мокрова, Тобольская и Гастелло. Все работы проводятся за счёт средств предприятия и вышеупомянутой федеральной программы.