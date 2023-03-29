Интеллектуалы Улан-Удэ стали призёрами межрегионального турнира

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ

Школьники из Бурятии приняли участие в «Кубке мэра Иркутска»



В минувшие выходные в Иркутске прошёл III межрегиональный турнир по интеллектуальным играм «Кубок мэра г. Иркутска». Он собрал 48 команд самых эрудированных школьников из 17 городов 8 регионов Сибири и Дальнего Востока: Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Черемхово, Благовещенска, Усть-Илимска, Братска, Ангарска, Саянска, Новой Игирмы, Усолья-Сибирского, Слюдянки, Нижнеудинска, Зеленогорска, Красноярска, Северска и Магадана.



Улан-Удэ представили сразу 5 команд: «Парабеллум» (СОШ №46), «Забайкальские муравьи» (гимназия №33), «Мыслитель» (СОШ №5), «Эридан» (СОШ №25) и «Тсубаса» (гимназия №14).



Ребята участвовали в различных интеллектуальных играх, по результатам которых сильнейшие команды получили возможность играть в «Эрудит-квартете». А наиболее эрудированные игроки команд участвовали в индивидуальном первенстве игр «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».



Все команды показали отличную игру, а школьники из Улан-Удэ были отмечены заслуженными наградами. Третье место в «Брейн-ринге» заняла команда «Тсубаса» гимназии №14. В «Эрудит-квартете» второе место заняла команда «Эридан» школы №25 и третье место – «Парабеллум» школы №46. В личном зачёте на этапе «Своя игра» второе место занял Санжи С., игрок команды школы №25. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

