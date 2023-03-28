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Жительница Бурятии покоряет вокальное шоу на федеральном канале

Жительница Бурятии покоряет вокальное шоу на федеральном канале
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
Выпуск с Анжеликой Киселёвой покажут на «Звезде» 

Уроженка Заиграевского района Бурятии Анжелика Киселёва примет участие во всероссийском вокальном конкурсе «Звезда-2023» (возрастное ограничение – 6+), который в этот раз объединит талантливых исполнителей из всех 89 регионов страны. Отбор на шоу на телеканале «Звезда» девушка прошла минувшей осенью.
 
- Это первый в моей жизни телевизионный проект. И, если честно, оказаться среди участников для меня – уже победа. Огромная радость и, конечно же, ответственность – представлять свою республику на конкурсе такого масштаба, – рассказывала Анжелика ранее в соцсетях.
 
Первый выпуск нового сезона «Звезды» покажут на федеральном канале  уже 8 апреля в 22:30 по местному времени. Жителей республики призвали поддержать землячку и пожелать ей успехов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Киселёва работает руководителем кружка в доме культуры «Зенит» в селе Новая Брянь и репетитором по вокалу в КДЦ «Горняк» в посёлке Татарский ключ. Анжелика ещё в октябре узнала, что прошла кастинг, но, по правилам проекта, ей пришлось хранить эту информацию в тайне. Рассказать обо всём удалось только после официальной публикации списка участников.

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