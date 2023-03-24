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Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО

Футболистки Бурятии стали призёрами чемпионата ДФО и СФО
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Женская сборная БГУ по мини-футболу успешно выступила в Первой лиге

Завершился чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди женских студенческих и любительских команд в рамках первенства России по мини-футболу среди женских команд (Первая лига) сезона 2022-2023 гг. Соревнования прошли с 16 по 20 марта в городе Кемерово.

Женская сборная Бурятского госуниверситета имени Доржи Банзарова по мини-футболу заняла на чемпионате III место. Кроме этого, лучшим бомбардиром турнира была признана студентка ФФКСиТ БГУ Виктория Воробьёва.

- Ехали за первым местом, но немного не повезло. Многие отметили, что наша команда по игре смотрелась лучше, были комбинации и розыгрыши, но у нас не было завершения. В целом уровень команд хороший, во втором туре проиграли «Кузбассу» и «Рассвету» с разницей в один мяч. Понравилась командная игра, мы бились до последней секунды, но к сожалению, не дожали... Сделали выводы, теперь будем работать над ошибками, - поделилась своими впечатлениями капитан команды Кристина Сафонова.

Как сообщает пресс-служба БГУ, итоговое положение команд на чемпионате:
1 место — «Кузбасс-СШОР» г. Кемерово
2 место — «Рассвет» г. Красноярск
3 место — «БГУ» г. Улан-Удэ
4 место — «СФУ» г. Красноярск
5 место — «Байкал» г. Иркутск
6 место — «Ирбис-КГПУ» г. Красноярск

Бурятия мини-футбол спорт чемпионат ДФО чемпионат СФО вузы БГУ

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