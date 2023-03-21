В Улан-Удэ спасли 16-летнего студента с туберкулёзом

Подросток заразился им от больного родственника



В отделение онкологии детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) в Улан-Удэ привезли 16-летнего учащегося колледжа. Он был очень бледен. Первокурсника сразу же решили обследовать, чтобы исключить у него рак крови – он очень часто встречается у детей.



Анализы показали признаки анемии тяжёлой степени и очень слабо выраженную воспалительную реакцию. До этого подросток жаловался педиатру на сильную слабость, потливость и кровотечения из носа. У него оказался низкий гемоглобин – 69 г/л при норме 120-155. Поэтому парня сразу же направили в ДРКБ.



Вообще слабость и утомляемость он испытывал ещё с сентября, но связывал это с осенней хандрой, сменой комфортной домашней обстановки на общежитские условия и началом напряжённой учёбы. Однако самочувствие с каждым месяцем только ухудшалось. Потом появились периодические головокружения, потливость и начались проблемы с сердцебиением.



При поступлении в стационар состояние студента оценили как среднетяжёлое. Во время рентгенографического исследования у него обнаружили затемнение в виде группы небольших округлых образований размерами 10х6 и 14х5 мм в правом лёгком, характерных для туберкулёзного поражения. Компьютерная томография органов грудной клетки подтвердила их наличие.



Анализы на выделение туберкулёзной палочки во внешнюю среду были отрицательными. После консультаций фтизиатров подростка перевели в детское отделение республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера с диагнозом «инфильтативный туберкулёз правого лёгкого без бацилловыделения». Известно, что летом он общался с родственником с активной формой этого заболевания.



Из-за стрессов и нерегулярного питания иммунитет у студента снизился и это привело к развитию заболевания, о котором он сам, конечно, не подозревал. Курс лечения мальчика уже подходит к завершению. На днях ребёнка выпишут из диспансера.



Жителей Бурятии призывали быть бдительными и не забывать, что туберкулёз – грозное заболевание. Своевременная вакцинация БЦЖ, регулярный контроль инфицированности методами тубиркулинодиагностики (реакция Манту) и диаскин-теста у детей, регулярная флюорография (с 18 лет) и здоровый образ жизни помогут обезопасить от него детей и себя самих.

