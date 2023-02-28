Заявки принимаются до 10 марта
В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Сагаалганаа угтая». Мероприятие проводится с 27 февраля по 20 марта этого года.
Принять участие приглашаются все желающие. Подать заявку и разместить фото/видео работ или выступлений можно на странице районного центра дополнительного образования Курумканского района до 10 марта.
Номинации конкурса:
- Родословное древо «Минии уг гарбал» с использованием различных техник декоративно-прикладного творчества. Участнику необходимо выложить на странице РЦДО фотографию своего родословного древа с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации;
- Лучшее благопожелание «Сагаан hарын үреэл!». Для участия необходимо выложить на странице РЦДО видеоролик, в котором участник в национальной одежде выразительно читает наизусть благопожелание – уреэл на бурятском языке;
- Самая креативная юрта «Эгээл гоё hэеы гэр». Участнику необходимо выложить на странице РЦДО фотографию своего изделия с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации. Могут быть использованы различные техники декоративно-прикладного творчества;
- Секреты приготовления национальных блюд «Үндэhэн буряад эдеэ бэлдэлгын нюусанууд». Для участия необходимо выложить на странице РЦДО видеоролик с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации и быть подписанным на нас. Длительность видео не более 3 минут.
Конкурс проводится в целях популяризации бурятского языка, национальных традиций и обычаев, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение: 0+.
В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Сагаалганаа угтая»
Общество, Фото:
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В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».
Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.
Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.
Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.
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