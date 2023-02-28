28 февраля

27 февраля

Популярное

В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Сагаалганаа угтая»

В Бурятии объявлен республиканский конкурс «Сагаалганаа угтая»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Заявки принимаются до 10 марта

В Бурятии стартовал республиканский конкурс «Сагаалганаа угтая». Мероприятие проводится с 27 февраля по 20 марта этого года.

Принять участие приглашаются все желающие. Подать заявку и разместить фото/видео работ или выступлений можно на странице районного центра дополнительного образования Курумканского района до 10 марта.

Номинации конкурса:
- Родословное древо «Минии уг гарбал» с использованием различных техник декоративно-прикладного творчества. Участнику необходимо выложить на странице РЦДО фотографию своего родословного древа с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации;
- Лучшее благопожелание «Сагаан hарын үреэл!». Для участия необходимо выложить на странице РЦДО видеоролик, в котором участник в национальной одежде выразительно читает наизусть благопожелание – уреэл на бурятском языке;
- Самая креативная юрта «Эгээл гоё hэеы гэр». Участнику необходимо выложить на странице РЦДО фотографию своего изделия с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации. Могут быть использованы различные техники декоративно-прикладного творчества;
- Секреты приготовления национальных блюд «Үндэhэн буряад эдеэ бэлдэлгын нюусанууд». Для участия необходимо выложить на странице РЦДО видеоролик с описанием: ФИО участника, возраст, техника исполнения, наименование организации и быть подписанным на нас. Длительность видео не более 3 минут.

Конкурс проводится в целях популяризации бурятского языка, национальных традиций и обычаев, сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

Возрастное ограничение: 0+.
конкурс Бурятия Улан-Удэ бурятский язык Сагаалган дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ откроется выставка Бальжинимы Доржиева
В Улан-Удэ откроется выставка Бальжинимы Доржиева
Общество, 28.02.2023
Посетителям представят новые работы художника
В Туве выбирают лучшего кузнеца
В Туве выбирают лучшего кузнеца
Общество, 28.02.2023
В регионе стартовал республиканский конкурс «Уран дарган»
В сёлах Бурятии прошли межрайонные турниры
В сёлах Бурятии прошли межрайонные турниры
Общество, 28.02.2023
Спортсмены соревновались в волейболе и мини-футболе
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта
Мобилизованных могут освободить от уплаты пошлины при замене паспорта
Общество, 28.02.2023
В Госдуму РФ внесён проект об освобождении мобилизованных от уплаты пошлины при замене паспорта

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об освобождении мобилизованных на военную службу граждан и контрактников от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта или водительского удостоверения взамен утраченного или испорченного, следует из текста законопроекта, сообщает РИА «Новости».

Законопроект освобождает лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооружённые силы (ВС) РФ или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина России и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

В рамках участия таких лиц в специальной военной операции (СВО), а также при их транспортировке в больницы, госпитали, другие медицинские организации в стационарные условия на излечение от увечий (ранений, травм, контузий) или заболеваний, полученных в ходе СВО, их паспорта и водительские удостоверения могут быть утрачены или прийти в негодность, - говорится в пояснительной записке.

Освобождение от уплаты госпошлины за восстановление паспорта и водительского удостоверения «позволит снизить финансовую нагрузку на таких граждан, а также послужит для них дополнительной мерой поддержки», считают разработчики.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии некоторых доработок.








В Бурятии открылся первый «Фермерский островок»
В Бурятии открылся первый «Фермерский островок»
Общество, 28.02.2023
Магазин стал первым в Дальневосточном округе
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по пулевой стрельбе
В Улан-Удэ прошёл чемпионат по пулевой стрельбе
Общество, 28.02.2023
Спортсмены стреляли из пневматического оружия
В Улан-Удэ проходит фестиваль театральных постановок
В Улан-Удэ проходит фестиваль театральных постановок
Общество, 28.02.2023
В конкурсе принимают участие дошкольники и школьники
Танкисты в Бурятии выполняют экспериментальные заезды
Танкисты в Бурятии выполняют экспериментальные заезды
Общество, 28.02.2023
Для обучения используется уникальная методика проведения боевых стрельб
Леса Дальнего Востока будут контролировать из космоса
Леса Дальнего Востока будут контролировать из космоса
Общество, 28.02.2023
Площадь мониторинга составит почти 27 млн гектаров, из которых 1,9 млн. гектаров находятся на территории Бурятии
Закаменск принимал фольклорный фестиваль
Закаменск принимал фольклорный фестиваль
Общество, 28.02.2023
Праздник собрал более 1000 участников
Школьники Бурятии посоревновались в интеллектуальном первенстве
Школьники Бурятии посоревновались в интеллектуальном первенстве
Общество, 28.02.2023
Финальные игры завершились на прошлой неделе
Участники экспедиции проедут по Байкалу 1000 км на «мотособаках»
Участники экспедиции проедут по Байкалу 1000 км на «мотособаках»
Общество, 28.02.2023
В Бурятии стартует международная экспедиция «Байкал от края до края»
Тайбоксёры Бурятии завоевали 53 медали окружных соревнований
Тайбоксёры Бурятии завоевали 53 медали окружных соревнований
Общество, 28.02.2023
Сборная республики вошла в число лучших на Дальнем Востоке
В Бурятии завершается охота на кабана и дичь
В Бурятии завершается охота на кабана и дичь
Общество, 28.02.2023
Также прекращается добыча пушных видов животных
В районе Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
В районе Бурятии труженица тыла отметила 90-летие
Общество, 28.02.2023
Юбилей отпраздновала Нина Ямпилова

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^