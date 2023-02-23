В Улан-Удэ проведут школьный финал ДФО по мини-футболу

Заезды команд состоятся с 1 по 10 марта



1 марта стартует III этап всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций в 2022-2023 годах. Спортивное мероприятие проходит в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу». Очередной этап станет финалом среди команд Дальневосточного федерального округа.



Первый заезд продлится с 1 по 5 марта. В нём примут участие мальчики 2011-2012 гг.р., девочки 2011-2012 гг.р., юноши 2009-2010 гг.р., девочки 2009-2010 гг.р. Второй заезд пройдёт с 6 по 10 марта. В нём сыграют юноши 2007-2008 гг.р., девушки 2007-2008 гг.р., юноши 2005-2006 гг.р., девушки 2005-2006 гг.р.



Все матчи соревнований будут проведены в Улан-Удэ, в физкультурном спортивном комплексе. Об этом сообщает федерация футбола РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

