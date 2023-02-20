Тайбоксёры Бурятии стали третьими в ДФО

Чемпионат и первенство округа по тайскому боксу завершились в Чите
Финальные поединки чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по тайскому боксу завершились 19 февраля в Чите. Более двух тысяч зрителей собрались на трибунах, чтобы поддержать читинских спортсменов, а также гостей из других регионов.
Команда Забайкальского края заняла второе место в командном зачёте и получила сертификат на 70 тысяч рублей. За занятое первое место команда из Амурской области получила 100 тысяч рублей. 30 тысяч рублей за занятое третье место вручили команде из Бурятии.
Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, читинский боксёр Данил Куликов занял первое место в своей весовой категории 75 килограммов и получил специальную награду «Лучший боец соревнований».
- Бои были достаточно сложные, но в тоже время зрелищные. Слава Богу, без травм, все спортсмены себя хорошо чувствуют. Работаем дальше. Теперь готовимся на чемпионат и первенство России, — рассказал президент федерации тайского бокса Забайкальского края, Рустам Байраков.
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