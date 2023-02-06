Бурятскую филармонию поздравят с юбилеем серией концертов

Первые из них пройдут в конце марта в Улан-Удэ
В этом году Бурятская государственная филармония празднует юбилей — 85 лет. В честь этого события запланирован ряд праздничных мероприятий в течение сезона. Откроют серию юбилейных концертов гастроли Красноярского академического симфонического оркестра, под управлением главного дирижёра Владимира Ланде. Оркестр даст два концерта 24 и 25 марта на сцене театра оперы и балета в Улан-Удэ (6+).
24 марта для слушателей прозвучат знаменитые сочинения Сергея Рахманинова: симфония №2 и второй концерт для фортепиано с оркестром, где солировать будет лауреат международных конкурсов, победитель конкурса имени Чайковского Дмитрий Маслеев.
- Очень ценно, что именно Дима Маслеев будет играть на нашем юбилейном концерте. Этот великолепный пианист, талант которого уже известен во всём мире, начинал свой жизненный и творческий путь именно в Улан-Удэ. Он давний друг нашей филармонии, и на его концертах всегда аншлаг. В программе вечера два произведения Сергея Рахманинова — это дань уважения ещё одной памятной дате, в этом году исполняется 150 лет со дня рождения великого композитора, — рассказала художественный руководитель Бурятской филармонии Наталия Уланова.
25 марта Красноярский симфонический оркестр даст ещё один концерт с другой программой. Будет звучать пятая симфония Бетховена, что символично для Бурятской филармонии. Потому что именно с этого произведения началась концертная жизнь этого учреждения культуры. Тогда её исполнил оркестр из числа выпускников Ленинградской консерватории, созданный первым художественным руководителем Бурят-Монгольской филармонии — композитором, дирижёром Яковом Геншафтом, которого пригласили в Улан-Удэ также из Ленинграда. Также в программе концерта прозвучит скрипичный концерт Чайковского, в котором будет солировать лауреат международных конкурсов Александр Корнев.
Напомним, что постановление о создании Бурят-Монгольской государственной филармонии было принято 19 марта 1938 года, а первый симфонический сезон открыли 25 ноября того же года. Изначально, здание, в котором разместили филармонию, было домом политпросвещения. С 2019 года здание Бурятской филармонии закрыто на ремонт, сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятскую филармонию поздравят с юбилеем серией концертов
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