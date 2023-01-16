В Иркутске проходит конференция коренных малочисленных народов Севера

Общество, Фото: правительство Иркутской области

В ней участвуют представители шести районов региона



IV конференция коренных малочисленных народов (КМН) Севера Иркутской области проходит сегодня, 16 января, в столице региона. Её участниками стали представители шести районов региона, в которых проживают представители КМН.



От имени главы Иркутской области Игоря Кобзева и кабмина региона делегатов поприветствовала начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова. Она отметила, что Иркутская область – исторически сформировавшийся многонациональный регион, в котором на протяжении длительного времени мирно живут и работают представители различных культур, национальностей и религий.



- Основой этого является взаимное уважение и бережное отношение народов друг к другу, традициям и обычаям соседей. В Иркутской области проживают эвенки и тофалары – коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В регионе действуют 43 общественные организации, которые играют значимую роль в укреплении единства российской нации, являясь активными участниками всех ключевых вопросов, связанных с развитием гражданского общества и духовно-нравственным воспитанием подрастающего поколения, - сказала Ольга Куриленкова.



Президент Иркутской региональной общественной организации «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области» Нина Вейсалова обратила внимание на главную цель конференции коренных малочисленных народов – привлечь внимание органов исполнительной власти, хозяйствующих субъектов, научного сообщества к вопросам жизнеобеспечения коренных малочисленных народов, сохранения исконной среды обитания.



- Наша задача – объединить усилия на благо людей, которые живут в труднодоступных территориях. Уже 15 лет наша организация стоит на страже интересов коренных малочисленных народов Севера региона. Уверена, что эта деятельность будет только расширяться и укрепляться, - подчеркнула Нина Вейсалова.



Как отметила Ольга Куриленкова, правительством Иркутской области созданы условия для социально-экономического и этнокультурного развития коренных малочисленных народов: предоставляются меры социальной поддержки, сохраняются родные языки и культура, места традиционной хозяйственной деятельности и занятий традиционными промыслами. Также ежегодно совершенствуется нормативно-правовая база в сфере поддержки и развития КМН.



- Считаю, что конференция послужит конструктивной площадкой для обсуждения актуальных вопросов и отправной точкой для плодотворного сотрудничества представителей общественных объединений коренных малочисленных народов Иркутской области и органов власти федерального и регионального уровня для выработки эффективных механизмов в реализации государственной национальной политики на территории Прибайкалья,- резюмировала Ольга Куриленкова.



Организатором мероприятия выступила Иркутская региональная общественная организация «Союз содействия коренным малочисленным народам Севера Иркутской области». На конференции присутствовали 62 участника и 27 делегатов. В целом в семи районах Приангарья проживают порядка 2 тыс. эвенков и тофаларов.

