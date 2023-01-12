Борьба была напряжённой
В исправительной колонии №2 в Улан-Удэ прошёл турнир по шашкам среди осуждённых.
Турнир проводился по олимпийской системе, начиная с 1/16 финала и до финала, а также игрой за третье место.
В ходе напряжённых игр победу в турнире одержал осуждённый 3-го отряда учреждения, который удостоился грамотой и сладким призом, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённый победил в шашечном турнире
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