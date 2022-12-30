В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку

Он состоится в центральной городской библиотеке



В новогодние каникулы в Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив-курс по изучению бурятского языка. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 января 2023 года в центральной городской библиотеке.



- Проведите каникулы с пользой! Новые знания и приятная атмосфера станут лучшим началом вашего Нового года! – сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.



Занятия состоятся 3, 4, 5, 6 января, с 9:00 до 12:00.



Возрастное ограничение 12+



