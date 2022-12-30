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В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку

В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в центральной городской библиотеке

В новогодние каникулы в Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив-курс по изучению бурятского языка. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 января 2023 года в центральной городской библиотеке.

- Проведите каникулы с пользой! Новые знания и приятная атмосфера станут лучшим началом вашего Нового года! – сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.

Занятия состоятся 3, 4, 5, 6 января, с 9:00 до 12:00.

Возрастное ограничение 12+

Улан-Удэ Бурятия бурятский язык библиотека образование

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