Он состоится в центральной городской библиотеке
В новогодние каникулы в Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив-курс по изучению бурятского языка. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 января 2023 года в центральной городской библиотеке.
- Проведите каникулы с пользой! Новые знания и приятная атмосфера станут лучшим началом вашего Нового года! – сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Занятия состоятся 3, 4, 5, 6 января, с 9:00 до 12:00.
Возрастное ограничение 12+
В Улан-Удэ проведут бесплатный интенсив по бурятскому языку
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