В столице Тувы откроют буддийский монастырь

Общество, Фото: официальный портал РТ

Церемония открытия пройдёт в следующем году в два этапа



Открытие строящегося в Кызыле буддийского монастыря «Тубтен Шедруб Линг» состоится в феврале 2023 года в дни празднования Шагаа – Нового года по восточному календарю. Церемонию открытия посетят представители буддийских регионов России. Только гостей из Москвы, Хакасии, Бурятии, Калмыкии, Горного Алтая и других российских территорий, а также зарубежных стран, предполагается порядка 200 человек. Местных жителей, которые пожелают присутствовать на историческом событии, прогнозируется несколько тысяч.



Отметим, что, по замыслу организаторов, в феврале пройдёт только первый, светский этап открытия монастыря. Второй этап запланирован на лето – это будет уже буддийское мероприятие с участием религиозных деятелей из Индии, глав монастырей и проведением специальных обрядов.



Как рассказал в своём блоге глава Тувы Владислав Ховалыг, возглавляющий оргкомитет, сегодня, наряду с завершением основного строительства, проводится «крайне щепетильная» работа по наполнению монастыря.

- Конечно, изучался опыт Калмыкии, Бурятии, крупных храмов в других странах, - поделился губернатор. - Невероятной ценностью для верующих являются дары нашему монастырю от Далай-ламы XIV, среди которых частички праха Будды. Напомню, что в 1992 году именно Далай-Лама XIV во время визита в Туву освятил место строительство монастыря.



Священная реликвия, подаренная Его Святейшеством, прибудет в Туву до открытия храма. Она будет встречена со всеми почестями. Все этапы встречи, передвижения реликвии по Кызылу, дальнейшая работа с ней священнослужителей будет подробным образом отснята. Кроме того, будет отснят и процесс наполнения храмовых статуй Будды. Как отмечают представители фонда им. К.С. Шойгу, скрупулёзная работа монахов, которая всегда оставалась за кадром и была своим, внутренним, делом священнослужителей, впервые будет показана широкой аудитории.



На первом этаже монастыря развернётся обширная буддийская экспозиция, на которой будет представлено более 3000 предметов из фонда национального музея республики, в том числе большое количество религиозных книг на тибетском и старо-монгольском языках, и среди них –собрание тибетских текстов со словами Будды, найденных близ села Кунгуртуг в 1970-х гг.



Церемония торжественного открытия храма будет транслироваться в прямом эфире, сообщает официальный портал Республики Тыва.



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