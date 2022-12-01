Небольшая потеря: Жители Бурятии не переживают из-за ухода автомобильных брендов

Почти 40% местных автолюбителей уповают на параллельный импорт





В этом году на российском авторынке произошли масштабные изменения. Какие-то зарубежные компании покинули его полностью, другие – в основном китайские, наоборот, нарастили своё присутствие. Популярный автопортал Drom.ru решил выяснить, как к этому относятся наши соотечественники.В Бурятии почти половина опрошенных владельцев машин (47%) считают отток иностранных брендов небольшой потерей. При этом 38% респондентов вообще не видят проблем. Они уверены, что местному авторынку поможет параллельный импорт. Каждый десятый думает, что освободившееся место займут китайские марки, и только 4% верят, что это будут отечественные.Тяжелее всего расставание с иностранными автомобильными брендами восприняли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана. Там около 70% автолюбителей назвали это большой потерей.Автолюбители на Дальнем Востоке больше остальных надеются на параллельный импорт. Более трети опрошенных считают, что именно такая схема поможет рынку. А вот жители Кавказа сильнее других россиян верят в отечественный автопром.