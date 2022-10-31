Владивостокская таможня вводит упрощённый порядок оформления автомобилей для жителей всего Дальнего Востока

Таможенники не будут требовать документы о подтверждении проживания в Приморье



Физические лица, проживающие в Дальневосточном регионе, смогут получить упрощенное оформление автомобилей для личного пользования, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления. 31 октября 2022 года вступили в силу изменения в приказ министерства финансов «О компетенции таможенных органов по совершению определённых таможенных операций в отношении товаров». Теперь при ввозе автомобиля через любой регион деятельности таможенного поста, оформлять его будет Владивостокская таможня.

С 31 октября 2022 года Владивостокская таможня расширит полномочия по оформлению автомобилей для личного пользования. Теперь физические лица, которые временно пребывают или постоянно проживают в регионах Дальнего Востока, могут не предоставлять документы о подтверждении проживания. Ранее для растаможки авто требовалась обязательная регистрация именно в Приморском крае. Был и другой вариант: можно было оформить автомобиль на местных жителей. Это влекло дополнительные расходы на посредников, у которых был штамп в паспорте.

- Согласно этому приказу у Владивостокской таможни расширяется компетенция по оформлению автомобилей физических лиц на весь Дальневосточный регион, - прокомментировал Константин Пономарев, заместитель начальника Владивостокской таможни. - Теперь таможенный орган не будет требовать у дальневосточников документы о подтверждении проживания или присутствии лица в регионе деятельности таможенных постов Владивостокской таможни.

Порядок оформления транспортного средства останется прежним. Физическое лицо или таможенный представитель должны заполнить пассажирскую таможенную декларацию, а также подтвердить сведения об автомобиле документально и оплатить таможенные платежи.

Порядок совершения таможенных операций в отношении автомобилей, которые ввозятся жителями других регионов, не меняется.