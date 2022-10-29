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У школы №50 в Улан-Удэ появился новый стадион

У школы №50 в Улан-Удэ появился новый стадион
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стадионом смогут пользоваться как школьники, так и местные жители

28 октября в Улан-Удэ был открыт новый стадион школы №50 по улице Раздольная в микрорайоне Комушка.

На новом стадионе детям и взрослым стали доступны беговые дорожки с современным мягким покрытием, футбольное поле с искусственным газоном, полоса препятствий, площадка для игры с баскетбол и участки с песком для прыжков. Территория стадиона была огорожена высоким забором, что исключает возможность вылета спортивных мячей за пределы площадок, а также дополнительно защищает от возможного травматизма.

- Я сегодня безумно счастлив и рад вместе с вами присутствовать здесь, на открытии этого замечательного стадиона. Я поздравляю вас с таким приятным, замечательным событием. За последние три года мы сделали многое, чтобы занятия спортом, физкультурой стали доступнее, ближе, и не только для учащихся, не только для школьников, но и для жителей нашего города. До сегодняшнего дня 30 школ имели такое футбольное поле, а с сегодняшнего дня и вы являетесь хозяевами самого настоящего, красивого, спортивного сооружения. Я от всей души призываю вас, приходите, занимайтесь спортом, физической культурой, школьники во время занятий, жители в свободное время, будьте здоровы, счастливы, - сказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Маленькие жители города опробовали новый стадион в день его открытия, успев побегать по новому покрытию, пройтись по полосе препятствий и оценить качество футбольного поля, а после даже сыграть дружеский матч.

На церемонии открытия стадиона присутствовали мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, министр спорта Бурятии Иван Козырев, а также депутаты Улан-Удэнского горсовета, в том числе Беликто Цыбиков, на чьём округе и был открыт новый стадион.

- Сегодня у нас на округе знаменательное событие, открытие стадиона. Во-первых, такой открытой площадкой во всём микрорайоне нет ни в Горьком, ни на Комушке. Сегодня мы даём новую веху развития спорта на Комушке. Пусть дети занимаются здесь, уже решено, что все желающие, взрослое население, может приходить и заниматься, - поделился депутат Беликто Цыбиков.

Детям и взрослым пожелали проявлять больше интереса к спорту, держать себя в хорошей форме и заниматься на новой современной площадке, доступной для всех желающих.




ГорсоветУУ спорт стадион школы

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