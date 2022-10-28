В посёлке Бурятии построят храм в честь Варлаама Чикойского

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Первые работы по установке фундамента планируют завершить к зиме



26 октября в посёлке Чикой Кяхтинского района Бурятии совершён чин основания храма в честь преподобного Варлаама Чикойского. Его провёл настоятель храма в честь Кирилла и Мефодия посёлка Наушки иеромонах Ефрем (Шишкин).



Жители села и благотворители планируют уже к зиме выставить фундамент из заранее приготовленного строительного материала. Кроме того, приходом приобретено кровельное железо и заказано изготовление дверей и окон.



- После завершения закладки храма, священником был совершён молебен о военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины. По окончании богослужения отец Ефрем обратился к молящимся с назидательной проповедью, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

