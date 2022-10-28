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В Бурятии завершился межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»

В Бурятии завершился межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!»
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В знании бурятского языка соревновались представители других национальностей и регионов

XIV межрегиональный конкурс «Буряад хэлэн баян даа!» прошёл 27 октября в Улан-Удэ, в Бурятском республиканском педагогическом колледже. В этом году межрегиональный конкурс третий раз провели в онлайн-формате.

– Конкурс проводится колледжем ежегодно, начиная с 2009 года, – рассказал педагог-организатор Бэлигто Раднаев. – Его основная цель – популяризация языка и культуры бурятского народа среди многонационального населения республики и соседних регионов, для кого бурятский язык не является родным языком. За эти годы в конкурсе приняли участие 777 представителей этнических групп: азербайджанцев, армян, казахов, кыргызов, монголов, русских, татар, тувинцев, удмуртов, финнов, чувашей, эвенков, якутов и других.

В конкурсе приняли участие 40 конкурсантов из 14 школ 14 районов республики: Бичурского, Еравнинского, Заиграевского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Мухоршибирского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Селенгинского, Тарбагатайского, Тункинского и Хоринского. Кроме этого, в конкурсе приняли участие общеобразовательные школы Улан-Удэ: №32, №38, №63, лицей-интернат №61, республиканский бурятский лицей-интернат №1, а также два дошкольных образовательных учреждения: детский сад №6 «Берёзка» города Кяхта и центр национальной культуры «Баяр» города Северобайкальск. Приняли участие и четыре профессиональные образовательные организации: Байкальский колледж недропользования, Бурятский колледж технологий и лесопользования, Бурятский республиканский педагогический колледж, Боханский педагогический колледж Иркутской области и один вуз – Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова. В качестве руководителей конкурсантов выступили 39 учителей бурятского языка и литературы Бурятии и Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, традиционно конкурсные испытания прошли в два тура в трёх возрастных группах: младшая группа – школьники от 12 до 14 лет включительно; средняя группа – школьники и студенты от 15 до 19 лет; старшая группа – взрослые от 20 лет и старше.

В первом туре на конкурс видеоэкскурсии «Юный экскурсовод Бурятии» участниками были представлены материалы по следующим направлениям:
– туристический маршрут (последовательное посещение исторических и природных памятников);
– обзорная экскурсия (показ самых различных объектов, мест знаменитых событий, элементов благоустройства города, промышленных и сельскохозяйственных предприятий и т.д.);
– тематическая экскурсия (связанная с какими-либо событиями, известными людьми, определённым историческим периодам и т.д.).

Во втором туре участникам необходимо было выполнить творческое задание «Живи и процветай, родной язык», посвящённое Году культурного наследия народов России, по номинациям: «Художественное слово»; «Исполнение патриотического вокального произведения» и «Юмористический рассказ».

По словам члена жюри, ведущего специалиста республиканского центра по развитию бурятского языка Баирмы Цымпиловой, у конкурсантов был отмечен высокий уровень владения бурятским языком.

По итогам XIV межрегионального конкурса «Буряад хэлэн баян даа!» победителями стали:
- в младшей возрастной группе – Илья П., Бичурский район, Шибертуйская СОШ»;
- в средней возрастной группе - Антон Е., г. Улан-Удэ, Бурятский колледж технологий и лесопользования;
- в старшей возрастной группе - Зинаида Цыбикова, Еравнинский район, Можайская СОШ.
Бурятия конкурс бурятский язык образование

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