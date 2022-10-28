В Бурятии прошёл конкурс «Поют ветераны»

Общество, Фото: пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского

Старшее поколение республики спело о патриотизме, родине и вечных ценностях



27 октября в Улан-Удэ прошёл республиканский конкурс «Поют ветераны». Представители общественных организаций столицы республики, клубы ветеранов, народные коллективы и вокальные ансамбли почти со всех районов Бурятии собрались в концертном зале колледжа искусств имени П.И. Чайковского, чтобы исполнить дорогие сердцу песни.



Как сообщает пресс-служба колледжа, в конкурсе приняло участие около 400 исполнителей, претендующих на гран-при конкурса. Среди них есть хоры ветеранских организаций, вокальные ансамбли и солисты. Основной возраст участников от 55 лет и старше. Показать себя и своё умение приехали гости почти со всех районов Бурятии.



- Сегодня мы очень рады принимать участие в этом конкурсе, - рассказала Альбина Логинова из Кабанского района. - Мы группа «Сибирские узоры», сегодня у нас сводный хор. Нашему ансамблю 36 лет. Лично я состою в ансамбле с самого создания коллектива. Не могу жить без песен, это моя отдушина. Два года назад мы заняли гран-при в «Битве хоров», очень хотим знать какое место мы займём сегодня. А исполнили мы песню «Вот кто-то с горочки спустился».

