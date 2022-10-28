В рамках акции пройдёт межнациональный праздник «Мы вместе – одна семья»
3 ноября в Улан-Удэ состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь искусств». Она приурочена ко Дню народного единства и пройдёт в республиканской детско-юношеской библиотеке, в центре чтения имени Б. Абидуева.
В программе: детский межнациональный праздник «Мы вместе – одна семья», мастер-классы по популяризации прикладного искусства разных народностей, выставки фотографий, выставка-просмотр книг, игровые программы и интерактивные занятия.
Концертная программа включит в себя песни и стихи творческих коллективов разных народностей, проживающих на территории Бурятии, среди них вокально-эстрадная группа «Лаккитон», певец Валико Гаспарян, детская вокальная группа «Мунгэн Хонхонуд».
В рамках праздника состоится награждение самых активных участников проекта «Ном». В его рамках в библиотеке открылась семейная студия для организации мероприятий с целью популяризации литературы, культуры и народных традиций народов, проживающих на территории республики.
Для всех желающих соприкоснуться с культурой народов России и традициями других стран с 13:00 до 17:00 организованы мастер-классы «Белорусская вытынанка», «Тюбетей без затей», «Армянский узор», «Искусство носить платок», «В гостях у модницы», «Фартук семейских», «Матрёшки», «Роспись пряников», игра-викторина «Флаги мира», выставка фотографий «Расскажи про свой край», выставка рисунков «Земля героев» и выставка-просмотр книг «Народы дружат книгами».
Возрастное ограничение 6+
В детской библиотеке Улан-Удэ проведут «Ночь искусств»
Общество, Фото:
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