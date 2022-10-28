В Усть-Ордынском округе откроется областная выставка национальных ремёсел

Общество, Фото: Иркутский областной дом народного творчества

В неё вошли несколько десятков лучших работ фестиваля «Сибирь мастеровая»



Областная выставка национальных ремёсел «В ремесле мы едины» в передвижном варианте пройдёт с 1 по 30 ноября в Усть-Ордынском Бурятском округе.



Посетители национального центра художественных народных промыслов смогут увидеть образцы художественной обработки дерева и бересты, представленные мастерами народного коллектива «ТомИЯ» детской художественной школы города Тулун. Берестяные работы также представлены мастерами народного клуба «Сибирский ларец» из села Бельск Черемховского района. Их же руками созданы и художественные композиции из соломы.



Роспись по дереву в традиционных техниках представлена народным творческим объединением «Мастера Илима» из школы искусств №2 имени Т. Г. Сафиулиной города Усть-Илимск, а ученики усть-илимской общеобразовательной школы №5 представили традиционную резьбу по дереву.



Экспозицию украсит керамика талантливых мастериц из Куйтунского района, кукла в народном стиле, представленная центром славянской культуры посёлка Атагай Нижнеудинского района. Образцы традиционного и современного эвенкийского декоративно-прикладного искусства предоставила для выставки народная мастерская «Нэлкинэй» посёлка Ербогачен Катангского района.



Также на передвижной выставке «В ремесле мы едины» можно будет увидеть тканые дорожки, созданные авторами из союза мастеров народного искусства «Оникс», образцы лоскутного шитья, представленные народным коллективом «Лоскутная радуга» Балаганского района, традиционная чувашская вышивка мастериц из Зиминского района и многое другое. Мастера Усть-Ордынского центра художественных народных промыслов дополнили экспозицию произведениями современного бурятского искусства.



Напомним, что выставка открылась в октябре в Иркутске в рамках областного фестиваля народных ремёсел «Сибирь мастеровая». В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 150 мастеров из 29 территорий региона. Несколько десятков лучших работ вошли в экспозицию выставки «В ремесле мы едины» и её передвижного варианта. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

