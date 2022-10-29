В Бурятии разыграют кубок «Мотолёд»

Первый этап проведут в следующем месяце



В Бурятии в ноябре стартует розыгрыш кубка «Мотолёд 2022-2023» мотоклуба «Вольный ветер». Его проведут в шесть этапов: 20 ноября, 27 ноября, 4 декабря 2022 года; 26 февраля, 5 марта и 12 марта 2023 года. Даты могут меняться в зависимости от состояния льда.



Соревнования пройдут на льду карьера рядом с селом Эрхирик Заиграевского района. Регистрация участников и тренировка по классам состоятся с 11:00 до 12:30. Открытие этапа начнётся в 12:30. Закрытие соревнований запланировано на 16:00.



Кубок проводится на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети), «Открытый» (дети), «Дорожные», «Открытый», «Коляски» (Урал, Днепр, Иж, Ява с коляской). Все классы выступают на шипованной резине.



По итогам шести этапов победители награждаются кубками и дипломами. Всем участникам вручаются грамоты, сообщает федерация мотоциклетного спорта РБ.



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