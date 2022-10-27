В Улан-Удэ отметят День бурятского языка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В Бурдраме состоится вечер, посвящённый празднику



28 октября в Улан-Удэ пройдёт торжественный вечер «День бурятского языка». Масштабный праздничный концерт состоится в Бурятском театре драмы с высшим республиканским начальством в качестве участников и зрителей, сообщает пресс-служба театра.



По информации национального музея РБ, также посетителей праздника ждут старинные бурятские загадки, пословицы, поговорки, игра в «шагай». Пройдут мастер-классы от учреждений культуры, презентации бурятской литературы и многое другое.



Кроме этого, состоится торжественное награждение победителей диктанта на бурятском языке и конкурса чтецов «Книга твоим голосом». В фойе театра также проведут ряд мероприятий, подготовленных сотрудниками национальной библиотеки РБ. В частности, желающие смогут поучаствовать в конкурсе скороговорок на бурятском языке, также у посетителей будет возможность приобрести книги.



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