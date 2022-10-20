Мэр Улан-Удэ: «Готовимся к реконструкции тепломагистрали уже сегодня»

В Улан-Удэ на следующий год запланирована реализация сразу нескольких крупных проектов, один из важнейших – второй этап реконструкции тепломагистрали №3 в Железнодорожном районе. Это позволит перевести потребителей микрорайона Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от ТЭЦ-1 и закрыть здесь три мазутных котельных, негативно влияющих на экологическую обстановку в городе.По проекту, в 2023 году будет заменена тепловая сеть протяжённостью 1600 м, построен новый трубопровод, также будет произведена замена повысительной насосной станции и подключение к ТЭЦ-1. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков на планёрном совещании поручил готовиться к предстоящим работам заранее.- В следующем году объём работ будет колоссальный – реконструкция и строительство тепломагистрали №3, планируем зайти и в центр города. Поэтому поручаю незамедлительно провести анализ по наличию сил и средств. Такое количество модернизируемых, ремонтируемых, строящихся объектов – проверьте, будут ли сварщики, есть ли предприятия, которые готовы зайти на такие объекты, есть ли рабочая сила, возможности работать, - сказал Игорь Шутенков.Главам районных администраций поручено подготовить площадки для перемещённого грунта с объектов.- Ожидается перемещение грунта: вскрывать, копать траншеи мы будем в начале работ, хватит ли столько машин для перевозки? Будет возвратный и невозвратный грунт, нужно решать куда перевозить невозвратный грунт, возможно засыпать овраги, пустоши. Нужно сделать так, чтобы машины с грунтом не ездили через весь город. Прошу проработать вопрос запрета въезда фур и грузовых машин в город в дневное время, кроме машин, которые будут работать на наших объектах. Проконтролируйте вопрос, - поручил мэр Улан-Удэ.Ранее Игорь Шутенков проинспектировал, как идут работы по завершению первого этапа реконструкции тепломагистрали №3 на участке по улице Пушкина – от ул. Юного Коммунара до улицы Сенчихина.Здесь выполнен основной объём работ: произведена замена лотков, тепловой сети протяжённостью 450 м, построены новые тепловые камеры. 1 сентября потребителей подключили к водоснабжению.- При реконструкции мы применили новое решение и сделали усиленную гидроизоляцию: все швы и петли замоноличены, сверху битум и бетонная стяжка. Такую технологию можно применять в будущем на участках, где есть грунтовые воды или в центре города. Сейчас нам осталось выполнить обратную засыпку с уплотнением, восстановить разрушенные тротуары, скамейки, урны, - пояснила заместитель мэра - председатель комитета по строительству Татьяна Матвеева.Обновлённая тепломагистраль повысит надёжность и бесперебойное теплоснабжение жителей Железнодорожного района, подключённых от тепломагистрали №3. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.