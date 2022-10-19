Осуждённые освоили технологию изготовления различных видов обуви
Исправительная колония строгого режима №2 подписала договор на производство летней и зимней обуви для муниципальных нужд подразделений администрации Улан-Удэ.
Теперь в исправительной колонии будут производить обувь для управления по чрезвычайным ситуациям администрации города и для МБУ «Городское лесничество».
Осуждённые освоили технологию изготовления различных видов обуви с использованием оборудования, полученного в рамках федеральной целевой программы. В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что это гарантирует высокое качество и долговечность продукции.
В улан-удэнской колонии будут шить обувь для сотрудников мэрии
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