В улан-удэнской колонии будут шить обувь для сотрудников мэрии

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Осуждённые освоили технологию изготовления различных видов обуви



Исправительная колония строгого режима №2 подписала договор на производство летней и зимней обуви для муниципальных нужд подразделений администрации Улан-Удэ.



Теперь в исправительной колонии будут производить обувь для управления по чрезвычайным ситуациям администрации города и для МБУ «Городское лесничество».



Осуждённые освоили технологию изготовления различных видов обуви с использованием оборудования, полученного в рамках федеральной целевой программы. В пресс-службе УФСИН по Бурятии сообщили, что это гарантирует высокое качество и долговечность продукции.



