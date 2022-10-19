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Бурятский кинолог-таможенник: «Наши собаки работают круглые сутки»

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Таможенники рассказали о своей работе в аэропорту «Байкал». «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

18 октября сотрудники Улан-Удэнского таможенного поста организовали пресс-тур в воздушный пункт пропуска аэропорта «Байкал». Специалисты рассказали о своих должностных обязанностях в зоне таможенного контроля, а также раскрыли нюансы работы кинологов со служебными собаками.

Мероприятие приурочено в преддверии профессионального праздника Дня таможенника, который ежегодно отмечается 25 октября.

Пользуясь случаем, таможенная служба продемонстрировала свою работу на примере международного рейса Улан-Удэ – Улан-Батор.

После посадки самолёта в дело вступает служебная собака. Она проверяет весь багаж прилетевших пассажиров на наличие наркотических, табачных и взрывчатых веществ. Собаки работают суточную смену по прилёту самолётов. Всего в питомнике таможенников содержится около 20 животных.

Таможенный госинспектор Андрей Борщёв рассказал, как собаки проходят специальную дрессировку для этой работы. Он отметил, что предпочитает ходить на службу со своим личным питомцем.

- Дрессировка служебной собаки происходит следующим образом. Начинается всё с поиска мячика, в ящики прячем. Потом уже к мячику идёт специальный запах, она ищет по этому запаху. К каждой собаке закреплён один сотрудник. Желательно, чтобы она личная была, росла дома и жила там же. У меня вот моя служебная собака, вместе уходим и приходим на работу, - поделился государственный таможенный инспектор Андрей Борщёв.

В целом собака на таможенной службе работает до восьми лет. Однако, если четвероногий сотрудник отличился в работе, то могут повременить с его отставкой и продлить срок службы животного.

После того, как завершится осмотр служебной собакой, пассажиры забирают свой багаж и проходят в зону таможенного контроля.

- Проходят они в зону пограничного контроля, следуют до получения багажа и должны сделать выбор, в какой коридор им следовать – в красный канал или зелёный. В случае наличия товаров, требующих обязательного таможенного декларирования, граждане обязаны заполнить обязательную таможенную декларацию и следовать в красный канал. Если такие товары отсутствуют, они следуют в зелёный канал, благополучно проходя в таможенный контроль. В случае отсутствия каких-либо нарушений проходят в здание аэропорта для посещения Улан-Удэ, - рассказал начальник Улан-Удэнского таможенного поста Александр Третьяков.

Среднее время прохождения таможенного контроля – две-три минуты. По словам Третьякова, с начала года через пункт пропуска прошли около 10 тысяч людей, включая членов экипажа воздушных судов. Проследовало более 180 рейсов пассажирских авиакомпаний.

- В настоящее время рейсы проходят каждый день. Возможно увеличение дальнейших рейсов в связи с открытием Китая и других стран, - добавил Третьяков.

С начала года Улан-Удэнский таможенный пост возбудил 149 дел об административных правонарушениях. Из них – 78 в отношении физических лиц. Чаще всего пассажиры нарушают таможенные правила при перевозке животных, растений, продовольственных и алкогольных товаров.

Аэропорт "Байкал" Таможня кинологи

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