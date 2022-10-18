Иркутск присоединился ко всероссийскому фестивалю «Наука 0+»

В проекте принимают участие 80 регионов России



В Иркутске стартовал всероссийский Байкальский молодёжный фестиваль «Наука 0+». Он будет проходить до 21 октября на базе Байкальского государственного университета.



Участники посетят более 45 площадок в очном и дистанционном форматах: различные интерактивы, конференции, круглые столы, мастер-классы, квесты и другие. Также студенты университета представят свои доклады на научные темы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.



Торжественное открытие всероссийского фестиваля науки «Наука 0+» состоялось и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете 17 октября. Иркутский политех стал центральной площадкой проведения масштабного проекта в регионе. Для участников и гостей фестиваля проведут лекции известных учёных, мастер-классы, интерактивные площадки, а также конкурсы и экскурсии. Как рассказали в вузе, тематика этого года – «Создавая будущее», поэтому все интерактивы призваны популяризировать науку и демонстрировать подрастающему поколению, что именно от них зависит будущее страны.



Напомним, что ежегодный праздник науки «Наука 0+» впервые был организован 17 лет назад. В этом году проект стартовал в Москве 13 октября, затем эстафету передали 80 регионам, включая Иркутск.



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