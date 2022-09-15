В улан-удэнской колонии прошёл творческий конкурс
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс, посвящённый произведениям Ивана Тургенева «Отцы и дети» и «Записки охотника», а также Лермонтова «Бородино».
По условиям конкурса, осуждённые показали жюри сценические миниатюры, творческие номера или искусство декламации отрывка одного из произведений, продолжительностью до семи минут.
В жюри вошли директор Русского Драматического театра имени Бестужева Наталья Святозарова и старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Бурятии Зорикто Цыренбазаров.
В завершение мероприятия Наталья Святозарова прокомментировала выступления участников и вручила призёрам сладкие призы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В этом году книга «Отцы и дети» празднует 160-летний юбилей со дня опубликования, «Записки охотника» - 175-летие, а баллада Лермонтова «Бородино» - 185-летие со дня написания.
В Улан-Удэ осуждённые показали номера по произведениям Тургенева
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