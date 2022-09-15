В Улан-Удэ осуждённые показали номера по произведениям Тургенева

В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс, посвящённый произведениям Ивана Тургенева «Отцы и дети» и «Записки охотника», а также Лермонтова «Бородино».По условиям конкурса, осуждённые показали жюри сценические миниатюры, творческие номера или искусство декламации отрывка одного из произведений, продолжительностью до семи минут.В жюри вошли директор Русского Драматического театра имени Бестужева Наталья Святозарова и старший инспектор отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными УФСИН России по Бурятии Зорикто Цыренбазаров.В завершение мероприятия Наталья Святозарова прокомментировала выступления участников и вручила призёрам сладкие призы, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.В этом году книга «Отцы и дети» празднует 160-летний юбилей со дня опубликования, «Записки охотника» - 175-летие, а баллада Лермонтова «Бородино» - 185-летие со дня написания.