В Бурятии простились с погибшим на Украине молодым офицером

Юсеф Ахтямов погиб на 28-м году жизни
18 августа в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии проводили в последний путь старшего лейтенанта Ахтямова Юсефа Рашидовича. В возрасте 27 лет он погиб в ходе спецоперации на Украине. С земляком жители Онохоя попрощались на площади перед домом культуры.
Юсеф Рашидович родился 11 ноября 1994 года в посёлке Онохой. В 2012 году окончил местную среднюю школу №1.
- За время учёбы показал себя как добросовестный и ответственный ученик, активно участвовал в общественной жизни класса и школы. Принимал участие в общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня. Юсеф всегда был отзывчивым и дружелюбным, - сообщает «Заиграево-инфо».
После окончания школы поступил в Омский танковый инженерный институт, который окончил в 2019 году. Получил распределение в город Наро-Фоминск Московской области, служил в звании гвардии старшего лейтенанта, был командиром ремонтной роты танковой дивизии.
С марта принимал участие в специальной военной операции на Украине. Погиб 7 августа при исполнении воинского долга.
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