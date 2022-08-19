В Бурятии простились с погибшим на Украине молодым офицером

Юсеф Ахтямов погиб на 28-м году жизни



18 августа в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии проводили в последний путь старшего лейтенанта Ахтямова Юсефа Рашидовича. В возрасте 27 лет он погиб в ходе спецоперации на Украине. С земляком жители Онохоя попрощались на площади перед домом культуры.



Юсеф Рашидович родился 11 ноября 1994 года в посёлке Онохой. В 2012 году окончил местную среднюю школу №1.



- За время учёбы показал себя как добросовестный и ответственный ученик, активно участвовал в общественной жизни класса и школы. Принимал участие в общешкольных мероприятиях, спортивных соревнованиях разного уровня. Юсеф всегда был отзывчивым и дружелюбным, - сообщает «Заиграево-инфо».



После окончания школы поступил в Омский танковый инженерный институт, который окончил в 2019 году. Получил распределение в город Наро-Фоминск Московской области, служил в звании гвардии старшего лейтенанта, был командиром ремонтной роты танковой дивизии.



С марта принимал участие в специальной военной операции на Украине. Погиб 7 августа при исполнении воинского долга.

