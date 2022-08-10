Осуждённые изготовили 200 бумажных журавликов
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ провели акцию «Мы против ядерного оружия!» Акция была приурочена ко Дню Хиросимы – Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия.
6 августа 1945 года в 8 часов утра, в соответствии с ультиматумом Потсдамской декларации 26 июля 1945 года и отказом Японии выполнить условия ультиматума, американский бомбардировщик B-29 Enola Gay сбросил на Хиросиму первую атомную бомбу под названием «Малыш».
Результатом взрыва стала гибель более 70 тысяч человек, ещё 60 тысяч погибли от ожогов, ранений и лучевой болезни. Большая часть города была превращена в руины, 90% зданий в Хиросиме были уничтожены.
9 августа экипаж самолета-носителя сбросил атомную бомбу Fat Man (Толстяк) с плутониевым зарядом (тротиловый эквивалент 20 тысяч тонн) на Нагасаки. Было убито и пропало без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерло еще 35 тысяч человек.
Для осуждённых исправительной колонии №7 провели лекцию, рассказав о последствиях ядерного удара, и о том, почему именно белый журавлик является символом мира.
- В рамках мероприятия женщины изготовили 200 бумажных журавликов в честь памяти японской девочки Садако, жившей в городе Хиросима, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии провели акцию против ядерного оружия
Общество, Фото:
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