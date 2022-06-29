Тайбоксёры Центральной Азии соберутся в Туве

Общество, Фото: федерация тайского бокса РБ

В турнире примет участие спортсмен из Бурятии



В Туве с 1 по 3 июля пройдёт первый межрегиональный турнир по тайскому боксу среди войлочно-юртных народов стран Центральной Азии. Соревнования посвящены памяти Анатолия Неволина.



Турнир стартует в 11:00. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Субедей» в Кызыле.



Бурятию представит юный тайбоксёр Даниил Ч. из СК «Аварга». Спортсмена тренирует Баир Санжимитыпов, сообщает федерация тайского бокса РБ.



Возрастное ограничение 12+

