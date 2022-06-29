В турнире примет участие спортсмен из Бурятии
В Туве с 1 по 3 июля пройдёт первый межрегиональный турнир по тайскому боксу среди войлочно-юртных народов стран Центральной Азии. Соревнования посвящены памяти Анатолия Неволина.
Турнир стартует в 11:00. Соревнования проведут в спортивном комплексе «Субедей» в Кызыле.
Бурятию представит юный тайбоксёр Даниил Ч. из СК «Аварга». Спортсмена тренирует Баир Санжимитыпов, сообщает федерация тайского бокса РБ.
Возрастное ограничение 12+
Тайбоксёры Центральной Азии соберутся в Туве
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