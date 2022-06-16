Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов
В Бурятии организации, которые занимаются популяризацией культуры семейских и осуществляющих творческие проекты, могут выиграть три гранта правительства республики. В регионе был объявлен конкурс на соискание грантов для осуществления творческих проектов некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями культуры, осуществляющими деятельность в сфере культуры старообрядцев (семейских), проживающих в Бурятии. Размер одного такого гранта составляет 300 тысяч рублей.
Одними из главных критериев, по которым будут оцениваться заявки являются: художественная ценность творческого проекта, наличие квалифицированного персонала для реализации и ожидаемый социально-культурный эффект.
Конкурсные заявки будут приниматься с 16 июня до 15 июля 2022 года, а с 18 до 29 июля конкурсная комиссия будет рассматривать заявки. Победившими считаются заявки трёх некоммерческих организаций, которые набрали наибольшее количество баллов. Для участия в конкурсе организациям необходимо представить в министерство культуры РБ перечень документов, с которыми можно ознакомиться на сайте ведомства, сообщает его пресс-служба.
Отметим, что конкурс грантов, начиная с 2022 года, будет проводиться ежегодно.
«Семейские» организации могут получить гранты правительства Бурятии
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