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Молодёжь Улан-Удэ зовут на конкурс поздравлений ко Дню города

Молодёжь Улан-Удэ зовут на конкурс поздравлений ко Дню города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Итоги подведут 17 июня

Молодых жителей столицы Бурятии приглашают принять участие в конкурсе медиапоздравлений с Днём города «Мы любим Улан-Удэ», который состоится 18 июня. В конкурсе могут принять участие лица в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Лучшее видеопоздравление» и «Лучший фотокадр».

Для участия необходимо сделать креативное видеопоздравление или фотокадр на фоне городских пейзажей с текстом творческого поздравления и разместить на своей странице в «ВКонтакте» с хештегами: #УланУдэ_356, #люблюУлан-Удэ, #сднемрожденияУланУдэ и отметить @udm.ulanude, а также отправить материалы на электронный адрес [email protected]

Аккаунты участников в социальных сетях должны быть открытыми.

Подведение итогов состоится накануне Дня города, 17 июня. Победители по номинациям, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 16+
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