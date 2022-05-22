Житель Бурятии получил условный срок за хранение пороха





Наказание за хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено в виде лишения свободы от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 000 руб.



Хоринским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя села Хасурта. Мужчина незаконно хранил банку с находящимся внутри взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления - бездымным порохом «Сокол», массой 32,4 грамма.Сельчанин признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 рублей, условно с испытательным сроком 2 года.Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.