Житель Бурятии получил условный срок за хранение пороха

Также ему назначен штраф
Хоринским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителя села Хасурта. Мужчина незаконно хранил банку с находящимся внутри взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления - бездымным порохом «Сокол», массой 32,4 грамма.
Сельчанин признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 5000 рублей, условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в суде.
Для справки:
Наказание за хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств, предусмотрено в виде лишения свободы от 6 до 8 лет со штрафом в размере до 100 000 руб.
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Также ему назначен штраф
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