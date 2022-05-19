В Улан-Удэ состоятся межрегиональные соревнования по каратэ

Ожидается приезд команд Иркутской области, Забайкалья и Монголии



28 мая в Улан-Удэ пройдёт VI открытый межрегиональный турнир по каратэ WKF «Buryatia Open 22». Соревнования состоятся в культурно-спортивном комплексе на проспекте Строителей.



Как сообщает группа «Каратэ Бурятия», помимо участия каратистов республики, ожидается приезд спортсменов из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.



Возрастное ограничение 6+



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