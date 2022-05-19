Команды республики успешно выступают в Дальневосточной футбольной лиге
Очередную победу в Дальневосточной футбольной лиге принесли 18 мая игроки улан-удэнской команды «Бурятия» в матче с Якутском. «Бурятия 2007» обыграла соперников со счётом 5:1. «Бурятия 2006» также одержала победу - счёт игры 3:1.
Следующая встреча состоится 28 мая на центральном стадионе с командами из Читы. А 4 июня наши футболисты выезжают во Владивосток и 11 июня сыграют в Сахалинске.
- Напомним, Улан-Удэ вошёл в новый сезон Дальневосточной юношеской футбольной лиги. Город на Дальнем Востоке представляют две юношеские команды 2007 и 2006 годов рождения. В каждой возрастной группе будет сыграно по 20-22 туров в разных городах Дальнего Востока, - сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
По информации Детской футбольной лиги РБ, ДФК «Спарта» U-12 заняли второе место весеннего кубка ЦРС в Иркутске. В финальном матче команда уступила иркутянам со счётом 2:0. Лучшим полузащитником турнира был признан Буянто Н.
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Футболисты Бурятии продолжают одерживать победы
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