За сутки выявили 30 больных
На утро 7 мая в Бурятии зарегистрировано 136 147 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (60 178) приходится на жителей Улан-Удэ.
Суточный прирост составил 30 больных. Позавчера было 42 больных, до этого 37, 17 и 10.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3015 человек. По официальным данным, за прошедшие сутки скончался больной в возрасте старше 65 лет.
В стационарах получают лечение 130 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано 13 пациентов.
В отделениях реанимации находится 44 пациента, девять из которых подключены к ИВЛ.
На амбулаторном лечении и наблюдении находится 262 человека.
За весь период от коронавируса вылечились 132 740 человек, в том числе 52 за прошедшие сутки.
В Бурятии ещё 52 человека вылечились от коронавируса
Общество, Фото:
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