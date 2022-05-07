В Бурятии ещё 52 человека вылечились от коронавируса

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

За сутки выявили 30 больных



На утро 7 мая в Бурятии зарегистрировано 136 147 случаев заражения COVID-19. Из них 44% (60 178) приходится на жителей Улан-Удэ.



Суточный прирост составил 30 больных. Позавчера было 42 больных, до этого 37, 17 и 10.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 3015 человек. По официальным данным, за прошедшие сутки скончался больной в возрасте старше 65 лет.



В стационарах получают лечение 130 пациентов с коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки госпитализировано 13 пациентов.



В отделениях реанимации находится 44 пациента, девять из которых подключены к ИВЛ.



На амбулаторном лечении и наблюдении находится 262 человека.



За весь период от коронавируса вылечились 132 740 человек, в том числе 52 за прошедшие сутки.





