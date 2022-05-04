В Улан-Удэ проведут легкоатлетический пробег

Спортивное мероприятие посвящено памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева



Жителей Бурятии приглашают на легкоатлетический пробег. Впервые этот 20-километровый легкоатлетический пробег был проведён в 1963 году в Улан-Удэ. Его маршрут начинался на площади Советов и проходил до посёлка Солдатский и обратно до площади Советов.



В этом году легкоатлетический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Борсоева пройдёт 10 мая.



Спортсмены пробегут три дистанции:

- 2 км (детский забег – мальчики и девочки 2009 года рождения и младше);

- 5 км (все желающие старше 14 лет, ветераны, любители бега);

- 20 км (мужчины и женщины старше 18 лет).



Также всех участников и зрителей пробега ждёт музыкальная программа, выступление гимнасток, ушуистов и тхэквондистов. Мероприятие начнётся в 10:00 на площади Советов.



- Заявки на участие в пробеге можно подать до 6 мая на электронную почту: lubarskaya_77@mail.ru, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



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