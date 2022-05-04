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В Улан-Удэ проведут легкоатлетический пробег

В Улан-Удэ проведут легкоатлетический пробег
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивное мероприятие посвящено памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева

Жителей Бурятии приглашают на легкоатлетический пробег. Впервые этот 20-километровый легкоатлетический пробег был проведён в 1963 году в Улан-Удэ. Его маршрут начинался на площади Советов и проходил до посёлка Солдатский и обратно до площади Советов.

В этом году легкоатлетический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза, гвардии полковника Владимира Борсоева пройдёт 10 мая.

Спортсмены пробегут три дистанции:
- 2 км (детский забег – мальчики и девочки 2009 года рождения и младше);
- 5 км (все желающие старше 14 лет, ветераны, любители бега);
- 20 км (мужчины и женщины старше 18 лет).

Также всех участников и зрителей пробега ждёт музыкальная программа, выступление гимнасток, ушуистов и тхэквондистов. Мероприятие начнётся в 10:00 на площади Советов.

- Заявки на участие в пробеге можно подать до 6 мая на электронную почту: lubarskaya_77@mail.ru, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.

Возрастное ограничение 0+
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