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17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки

17 жителей Бурятии заболели коронавирусом за сутки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Госпитализировали за сутки менее десяти больных ковидом

Заболеваемость COVID-19 в Бурятии продолжает оставаться на невысоком уровне. За минувшие сутки коронавирус выявили у 17 человек.

Отметим, позавчера было и вовсе всего 10 новых заражённых (минимальное значение за очень долгое время, едва ли не со времени начала пандемии). До этого суточный прирост был 19, 29, 31, 39, 45, 41, 11, 17 заболевших.

Общее число случаев заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 136 038. Из них 44% (60 129) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время коронавирус унёс жизни 3012 жителей Бурятии.

За минувшие сутки от ковида умерли два человека. О них известно, что это были пожилые люди (старше 65 лет).

На утро 4 мая в стационарах получают лечение 155 пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки госпитализировано всего восемь человек.

44 больных находятся в реанимации, из них шесть – на ИВЛ.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 298 человек.

коронавирус профилактика

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