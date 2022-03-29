Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле

Заявки от команд принимаются до 4 апреля



В Бурятии стартовал приём заявок на участие в чемпионате республики по хоккею. Приём заявок ведётся до 4 апреля.



Турнир будет проходить в два круга и плей-офф – 4 команды. В чемпионате могут принимать участие игроки от 16 и старше.



Игры планируют начать с 5 апреля. На турнир будут допускаться зрители, сообщает федерация хоккея РБ.



Возрастное ограничение 0+

