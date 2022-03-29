Заявки от команд принимаются до 4 апреля
В Бурятии стартовал приём заявок на участие в чемпионате республики по хоккею. Приём заявок ведётся до 4 апреля.
Турнир будет проходить в два круга и плей-офф – 4 команды. В чемпионате могут принимать участие игроки от 16 и старше.
Игры планируют начать с 5 апреля. На турнир будут допускаться зрители, сообщает федерация хоккея РБ.
Возрастное ограничение 0+
Чемпионат Бурятии по хоккею стартует в апреле
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