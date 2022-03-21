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Бурятский художник передал в дар музею свои известные работы

Бурятский художник передал в дар музею свои известные работы
Общество,  Фото:пресс-служба нацмузея РБ
Анатолий Цыденов подарил нацмузею полотна «Легенда о хори-бурятах» и «Буха-нойон»

17 марта в Улан-Удэ произошло значимое событие. В художественном музее имени Ц.С. Сампилова художник Анатолий Цыденов передал в дар в фонды национального музея свои работы: «Легенда о хори-бурятах», 2018 г. (полотно, гуашь, темпера) и «Буха-нойон», 2018 г. (полотно, гуашь, темпера). Это первые работы художника, поступившие в фонд музея.

Напомним, что с 29 января по 13 марта в музее проходила персональная выставка Анатолия Цыденова «Сказки Белого месяца» (0+). В экспозиции были представлены более 75 графических работ с изображением буддийской символики, бурятских тотемов и бытовых сцен из жизни бурят, наполненных добрым юмором.

- Анатолий Цыденов работает в стиле «буряад зураг», который корнями уходит в традицию иконографии, пришедшей из Тибета и Монголии. Характерными чертами стиля «Буряад зураг» являются плоскостность изображения, использование чистых цветов и некоторая декоративность. Сейчас этому жанру художник Анатолий Цыденов обучает детей в ДШИ имени Р.С. Мэрдыгеева, студентов педагогического колледжа и ВСГИК, - сообщает пресс-служба национального музея.
Бурятия художники музей

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