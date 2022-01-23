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В Улан-Удэ пройдёт выставка «Сказки Белого месяца»

В Улан-Удэ пройдёт выставка «Сказки Белого месяца»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В музее будет представлено более 75 графических работ

29 января в преддверии Сагаалгана Художественный музей имени Сампилова откроет выставку «Сказки Белого месяца» художника Анатолия Цыденова, работающего в стиле «буряад зураг».

На выставке будет представлено более 75 графических работ с изображением буддийской символики, бурятских тотемов и бытовых сцен из жизни бурят, наполненных добрым юмором.

Анатолий Хышигтуевич Цыденов родился в селе Арзгун Курумканского района. С юных лет Анатолия тянуло к искусству, поэтому после окончания средней школы и службы в армии в 1988 году он поступил на художественно-графическое отделение Улан-Удэнского педагогического училища. Осенью 1989 года произошла первая встреча начинающего художника с мастером буддийской живописи, искусствоведом Нимацырен Дондоковой, которая и стала отправной точкой в поисках своего стиля в искусстве. С этого момента он серьезно увлекся живописью «буряад зураг».

- Буряад зураг – стиль в графике и живописи, уходящий корнями в традицию иконографии, пришедшей из Тибета и Монголии. Характерными чертами стиля «Буряад зураг» являются плоскостность изображения, использование чистых цветов и некоторая декоративность. Долгое время наиболее известным представителем этого стиля был художник Лубсан Доржиев, благодаря творчеству которого этот стиль не канул в Лету. Сейчас этому жанру художник Анатолий Цыденов обучает детей в ДШИ имени Мэрдыгеева, студентов Педагогического колледжа и ВСГАКИ, - отмечают в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Работы художника представляют собой современную интерпретацию старобурятского стиля живописи, в которых прослеживается влияние «Монгол зураг», которому он обучался в Художественном училище «Соел» в городе Улан-Батор в Монголии. В своём творчестве Анатолий Хышигтуевич в полной мере использует все характерные черты и возможности, которые ему даёт стиль «буряад зураг». Темы его работ тесно связаны с изображением буддийских божеств, мифологией и бытом бурятского народа.

Выставка заработает с 29 января в Художественном музее имени Сампилова

Возрастное ограничение: 0+
выставка музей

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