В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

На его месте построят детскую поликлинику



Здание бывшего кинотеатра «Чайка» на улице Терешковой в Иркутске будет демонтировано до 1 мая текущего года. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Светлана Свиркина. В будущем на земельном участке планируют построить детскую поликлинику №5.



– По результатам проведённого тендера заказчиком выполнения работ по демонтажу выступит АО «УКС горда Иркутска». Сегодня это основной собственник объекта. После освобождения от строения земельный участок будет передан в аренду региональному министерству имущества для проведения дальнейших работ по возведению учреждения здравоохранения, – прокомментировала Светлана Свиркина.



Напомним, что из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности кинотеатр «Чайка» был закрыт в апреле 2018 года. С того момента здание не эксплуатировалось, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

