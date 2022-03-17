На его месте построят детскую поликлинику
Здание бывшего кинотеатра «Чайка» на улице Терешковой в Иркутске будет демонтировано до 1 мая текущего года. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Светлана Свиркина. В будущем на земельном участке планируют построить детскую поликлинику №5.
– По результатам проведённого тендера заказчиком выполнения работ по демонтажу выступит АО «УКС горда Иркутска». Сегодня это основной собственник объекта. После освобождения от строения земельный участок будет передан в аренду региональному министерству имущества для проведения дальнейших работ по возведению учреждения здравоохранения, – прокомментировала Светлана Свиркина.
Напомним, что из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности кинотеатр «Чайка» был закрыт в апреле 2018 года. С того момента здание не эксплуатировалось, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
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