 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра

В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
На его месте построят детскую поликлинику

Здание бывшего кинотеатра «Чайка» на улице Терешковой в Иркутске будет демонтировано до 1 мая текущего года. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Светлана Свиркина. В будущем на земельном участке планируют построить детскую поликлинику №5.

– По результатам проведённого тендера заказчиком выполнения работ по демонтажу выступит АО «УКС горда Иркутска». Сегодня это основной собственник объекта. После освобождения от строения земельный участок будет передан в аренду региональному министерству имущества для проведения дальнейших работ по возведению учреждения здравоохранения, – прокомментировала Светлана Свиркина.

Напомним, что из-за несоответствия требованиям противопожарной безопасности кинотеатр «Чайка» был закрыт в апреле 2018 года. С того момента здание не эксплуатировалось, сообщает пресс-служба администрации Иркутска. 
Иркутск демонтаж строительство кинотеатры

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Усть-Ордынском округе прошёл месячник по бурятскому языку
В Усть-Ордынском округе прошёл месячник по бурятскому языку
Общество, 17.03.2022
Конкурсные мероприятия проводились в дистанционном формате
В Закаменске завершается благоустройство городского парка
В Закаменске завершается благоустройство городского парка
Общество, 17.03.2022
В парке появятся скульптуры рабочих и спортсменов, крытые беседки и воркаут-площадка
В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане
В Монголии снимут голливудскую ленту о Чингисхане
Общество, 17.03.2022
Фильм постарается объективно показать вклад Монголии в мировую историю
В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
В Иркутске снесут здание бывшего кинотеатра
Общество, 17.03.2022
На его месте построят детскую поликлинику
Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе
Сельчане Бурятии смогут заниматься бесплатно в новом спорткомплексе
Общество, 17.03.2022
Новый спортивный объект откроется в селе Максимиха
В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»
В ДФО началась реализация программы «1000 дворов»
Общество, 17.03.2022
В Бурятии запланирована реконструкция 247 дворов
В Бурятии зенитчики отразили удар условного противника
В Бурятии зенитчики отразили удар условного противника
Общество, 17.03.2022
Военнослужащие ВВО выполнили боевые пуски зенитных ракет
В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса
В дацане Бурятии появится дуган Будды Амитаюса
Общество, 17.03.2022
В настоящее время идёт работа над статуей
В Улан-Удэ ограничат движение через ж/д переезд
В Улан-Удэ ограничат движение через ж/д переезд
Общество, 17.03.2022
Движение на «Почтовом» будет ограничено с 17 по 18 марта
В столице Бурятии проходит хореографический конкурс
В столице Бурятии проходит хореографический конкурс
Общество, 17.03.2022
В мероприятии принимают участие балетные школы из Улан-Удэ и Читы
На Дальнем Востоке завершаются ежемесячные сборы резервистов
На Дальнем Востоке завершаются ежемесячные сборы резервистов
Общество, 17.03.2022
Тренировки с военнослужащими запаса проходили с 15 по 17 марта
Судно на воздушной подушке разогналось на Байкале до 91,1 км/ч
Судно на воздушной подушке разогналось на Байкале до 91,1 км/ч
Общество, 17.03.2022
Результат скорости официально зафиксирован телеметрией
В Бурятии ожидают жаркую весну и сухое лето
В Бурятии ожидают жаркую весну и сухое лето
Общество, 17.03.2022
Подготовку к борьбе с лесными пожарами начали уже сейчас
Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью
Сотрудники аэропорта Улан-Удэ поделились кровью
Общество, 17.03.2022
Работники аэропорта присоединились к акции «Я – донор»
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выбрала лучшие эссе
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выбрала лучшие эссе
Общество, 17.03.2022
Победителем стал учащийся кадетской школы-интерната

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^